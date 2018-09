Padova, decreto Minniti scontenta la sinistra. Che accadrà col Salvini?

Condividi

Nella serata di lunedì il consiglio comunale di Padova ha provveduto ad approvare il nuovo regolamento di polizia locale, che ha recepito le direttive del Decreto Minniti, in particolar modo il Daspo urbano, ovvero l’allontanamento dalla città per un periodo temporale dei molestatori.

L’esito positivo del voto è stato ottenuto senza i voti della componente di sinistra della maggioranza, i cinque consiglieri di Coalizione Civica (in realtà non hanno votato 4 perché il quinto aveva la febbre, ma ha tenuto a far sapere che era pienamente d’accordo per il non voto). A gettare prontamente acqua sul fuoco degli attacchi delle minoranze che parlano di un centrosinistra diviso e spaccato è stato il sindaco Sergio Giordani, che ha fieramente dichiarato: «Sappiamo unire la concretezza con la capacità di comprendere e rispettare le varie anime sensibili».

In realtà è difficile interpretare questa sorta di nuova filosofia zen non solo perché il percorso si è rivelato lungo e periglioso, con Padova ad essere una delle ultime amministrazioni di centrosinistra a recepire il decreto dell’ex ministro Pd, ma soprattutto per il fatto che il nuovo regolamento è stato modellato sulla base delle richieste proprio di Coalizione Civica. Talché è stato definito “morbido” o più appropriatamente “sociale”. Ecco perché il non voto dei consiglieri arancioni risulta pertanto quanto meno incomprensibile.

Nel caso specifico della sicurezza, in un futuro non lontano si dovrà rimettere mano alla questione per recepire le direttive del nuovo ministro dell’Interno, il leader leghista Matteo Salvini, che ha appena sfornato un decreto sicurezza di difficile digestione per alcuni inquilini di Palazzo Moroni. È da domandarsi poi cosa possa capitare quando si dovranno affrontare temi spinosi, tra tutti il percorso del tram o gli sfratti, dove di sicuro riemergeranno le anime sensibili a sinistra.

Ragionando a mente fredda, forse era il caso di giocarsi la carta del non voto in altre occasioni. Così, invece, per una mera battaglia ideologica si è creato un pericoloso precedente che allunga un’ombra sul prosieguo dell’amministrazione dei “civici”. Tutte le varie componenti potranno opporsi e minacciare veti più o meno incrociati, creando una babele di voci ed opinioni che fa scricchiolare l’immagine di squadra unita e compatta tanto cara al primo cittadino.

Si apre dunque una nuova fase di navigazione per l’amministrazione di sinistra-centro. Riuscirà Giordani ad unire la concretezza con le diverse sensibilità delle anime che lo sostengono?

(ph: Facebook Sergio Giordani)