Parrocchia 2.0: la confessione si prenota su Facebook

Non si può dire che il vescovo di Livorno non sia al passo con i tempo. Monsignor Simone Giusti ha infatti creato una parrocchia virtuale dove i fedeli potranno pregare, riflettere e prenotare online gli appuntamenti per le confessioni. Si chiama “Diocesi Livorno” ed è un profilo Facebook gestito da due seminaristi. Qui si potranno anche seguire in diretta gli incontri del vescovo e le varie celebrazioni oltre che fingere da canale diretto dove poter mandare messaggi indirizzati a monsignor Giusti. L’iniziativa sta avendo successo: in pochi giorni la pagina ha quasi raggiunto i 1000 like.