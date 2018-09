«Per me non c’è posto», la risposta dei compagni di liceo è commovente

Condividi

Ieri mattina sulla parete esterna del liceo Brocchi di Bassano del Grappa è spuntata una scritta che è come un pugno nello stomaco: “There’s nowhere for me to be“, ovvero “Per me non c’è nessun posto”. Una richiesta di aiuto? Un disperato grido di dolore da parte di uno studente che si sente solo? Nessuno lo sa ma la reazione al messaggio è stato commovente.

In un solo giorno sono comparsi decine di post-it con scritte rassicuranti e di comprensione. “Se hai bisogno noi ci siamo”, “C’è un posto per ciascuno. Vieni, la porta è sempre aperta”, “All you need is love”. Il preside ha rassicurato: «non farò cancellare quella frase e non sporgerò denuncia. Non ci dobbiamo fissare su un muro sporcato, ma sul contenuto del messaggio e su quello che ci vuole dire il suo autore. La scuola è la casa di tutti e il suo cuore sono le persone».

