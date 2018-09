Rimini, addio Zanza: “re dei vitelloni” morto mentre fa sesso con 23enne

Condividi

Maurizio Zanfanti, detto Zanza, è morto all’età di 63 anni mentre faceva sesso con una 23enne dell’Est Europa. Era considerato il “re dei vitelloni” di Rimini, il più famoso dei latin lover degli anni Settanta, una vera e propria leggenda che aveva superato anche i confini nazionali: ne parò persino il quotidiano tedesco Bild.

Rimini Today racconta che ha lavorato come “buttadentro” per un locale frequentatissimo come il Blow Up, Zanfanti ha potuto accrescere la sua reputazione di rubacuori, imponendosi come un gentleman dal fascino irresistibile. In molti hanno dichiarato che decine di turiste soprattutto straniere sceglievano la riviera romagnola solo per conoscerlo. Lo stesso Zanza parlava di una media 150-170 conquiste a stagione. «Penso di aver fatto più promozione turistica io per Rimini di cento agenzie», aveva dichiarato nel 2015 in un’intervista a Il Resto del Carlino.

Ph: party-advisor.it