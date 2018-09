«Trissino (Vi), “el leon Sborassà” nella rotatoria dei Pfas»

Condividi

Pubblichiamo il post pubblicato su Facebook da Alberto Peruffo da anni in prima linea su molte questioni territoriali, tra tutte il Movimento No Pfas.

Bene. Ci siamo. È arrivato il “leone abborracciato-imbronciato” di San Marco sopra alla rotatoria che per tutti gli abitanti del Veneto contaminato da PFAS è considerata la Rotatoria del Crimine Ambientale, perché è stata lo spartiacque di tutte le nostre manifestazioni, voluto dalla stessa Questura per dirigere i nostri flussi di opposizione alla Miteni, fabbrica che la maggior parte degli automobilisti mai ha incrociato, con i propri occhi, ma che quella rotatoria annuncia grazie proprio all’incrocio stradale imminente e che ne indica perciò – inequivocabilmente – la prossimità: essa è lì dietro, silenziosa, nascosta dai neri capannoni della Lottizzazione Koris. In area Seveso.

Bene. Due volte. Non possiamo che ringraziare questo illuminante sindaco di Trissino che nel corso degli anni non ha mai emesso un’ordinanza di bonifica contro la fabbrica che ha avvelenato mezzo Veneto (v. Relazione NOE 2017 et prec.), ma che, oggi, per rimediare, retroillumimato, ha scomputato 37.800 euro dalle casse del Comune per preparare l’installazione di questo magnifico Leone di Plastica dallo sguardo “abborracciato-imbronciato”, per usare una coppia di lemmi vicini, ma per niente parenti, del magnifico, pertinente e immaginifico SBORASSÀ*. D’ora in poi tutto il Veneto, tutta Italia, tutti i turisti che raggiungeranno le nostre bucoliche colline, le montagne di Campogrosso, Recoaro, le Piccole Dolomiti, da dove sgorga l’acqua di fonti purissime, tutti-tutti potranno sapere precisamente e inequivocabilmente in quale luogo si trova la fabbrica che secondo fonti certe, per quanto “serrate” (Arpav), ha fatto diventare le nostre acque non più chiare, fresche, ma… liquame. La rotatoria si trova precisamente tra la fabbrica di Trissino, il depuratore consortile e la Poscola, deviata e massacrata, nel punto più vile e folle della Superstrada Pedemontana Veneta, perfettamente sopra l’epicentro massimo del Veneto infame. Quel Veneto che ha ucciso la propria fertilità. Mettendo alla fame – in primis di giustizia – una comunità. Intera. Enorme. Abbiatene cura. E paura.

Bene. Tre volte. Non si poteva scegliere Leone con sguardo, espressione facciale, più propria di quella che vedete nella foto. Sembra esprimere lo schifo del veleno che gli gira sotto i piedi, le tonnellate di PFAS che sono passate nei gorghi putridi di quei terreni e altre improferibili peci che ancora quelle terre violate trattengono. Già: un muso corrucciato come stesse annusando sperma putrido, rubato o gettato in faccia da un oscuro potere maschile. Multinazionale e pseudolocale. A braccetto. Di combina. Una gettata pluripensata e pluripremiata dal silenzio di molti. Lo “sbòro” in faccia che le stesse madri non potranno più consegnare ai loro figli secondo le recenti ricerche non solo del dottor Carlo Foresta, ma di altri scienziati che già avevano espresso risultanze scientifiche. Incontrovertibili. Come le malattie che sono generate da quelle impronunziabili sostanze tossiche.

Così – piccolo primo inciso – trovate spiegata la colorita frase di apertura anche per i non-veneti. Trovate ossia spiegato a piene mani, appiccicose, di metafora, lo “sboràsso” minorato che diventa da questo momento l’emblema del Veneto ridacchione, pantalone, piagnucolone che tutti conosciamo. Alla Zaia-Galan-Variati, per capirci. Seconda parentesi, più aperta: molti degli stessi veneti-veneti, ossia gli abitanti del Veneto da generazioni, non conoscono affatto il significato del Leone di San Marco, anche se sempre ne sono stati “fascinati”. Addirittura i medesimi combattivi Venetisti – interrogati da me – non conoscono a fondo l’origine del simbolo per il 95% dei casi, tanto è lontano da ciò che propugnano. Non parlo poi dei leghisti spannoveneti, entità astratte e transuenti tra il lombardo-veneto, recidivi ancora una volta nel rubare un simbolo alla tradizione, manipolandone gli originari significati per farlo diventare in questo caso un simbolo di separatismo-razzismo-identità forzata, mentre per la Repubblica significava unione-molteplicità-scambio di tradizioni. Lo dite voi agli allievi del Maestro Manipolatore di Simboli – il Senatùr – che San Marco era un povero naufrago accolto tra le Lagune di Venezia, scelto per esprimere la vocazione della Serenissima a “capitale di apertura al mondo intero”, dello scambio e di pace, giammai di chiusura localistica falsamente antistatale, perché lo stato/Stato di cose in Veneto oggi fa schifo e si vorrebbe che dei Pelandroni Veneti ne facessero un nuovo Stato? Tuttavia… sempre di pelandroni, con i pantaloni. Dove sono state messe le donne ancora una volta, qui, in Veneto? Allo stadio. Senza pantaloni. Da uno che sopra ci ha guadagnato una follia.

Bene. Quattro volte. Oggi invece saremo noi a riappropriarci di quel simbolo. E lo faremo con una controinaugurazione dove non altereremo niente della bellezza abborracciata di questo Leone, ma consegneremo solo le parole giuste, i simboli corollari, la potenza comunicativa del più grande inquinamento delle acque nella Storia d’Europa che gli stessi ignari piantumatori non avevano previsto. Una cosa mai vista. Un’occasione mondiale. Così, a conclusione numerica, lo ribadisco cinque volte, il bene: grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, Signor sindaco Faccio! Da oggi in poi tutto il mondo “grazie” al Leon Sborassà (“Plastic Lion” per i turisti da Biennale di Venezia) saprà da dove arrivano i PFAS che hanno contaminato e stanno contaminando ancora i nostri, i tuoi stessi figli. D’altra parte, non è di vetroresina? Pietra falsa quanto ciò che le Istituzioni/Corporazioni soffocate dal reciproco clientelismo – Arpav/Spisal/ULLS/Regione/Provincia/Comuni/Confindustria/Coldiretti – ci hanno nascosto per molti anni.

Caro Sindaco, non potevi avere idea più geniale. Contro il tuo stesso genio. Loci. Ossia: il Leone più grande del Veneto, del mondo, è un Leone di Sboraura*, in vetroresina, materia plastica, a significare il più grande inquinamento, non solo del Veneto. Nel posto giusto. Al momento giusto. Grazie.

Alberto Peruffo

Cittadino No PFAS Montecchio Maggiore

* “Sborassà” – notate la forza consonantica data dalla doppia esse che richiama la esse sospesa dei PFAS – «sborassà», ergo, si legge ne LA SAPIENZA DEI NOSTRI PADRI (Accademia Olimpica, Vicenza 2002, p. 383), è termine antico di sottile accezione medica, parente dello “sborazzò” (sec. XVI), vicino a “desborazzà” o “sborozà” (Sossano). Esso significa “sfinito, squinternato, sciancato” e deriva da “sbòro”, lo sperma maschile da molti di noi chiamato ancora, con respiro schiumoso, “sboraura”. Quando mai termine è stato più pertinente per esprimere la forza di un monumento? Lo STATO del Veneto. La potenza del dialetto non si discute. Non solo. Neppure i fatti sull’inquinamento da PFAS, la devastazione della Pedemontana, l’abominio di Valbona. Si discutono. Si vedono. Ora addirittura monumentalizzati. Agite.