“Vaporetto rosa” a Venezia: screening e informazioni su tumore al seno

Un vaporetto in rosa per sottolineare l’importanza della prevenzione in ambito sanitario e offrire a tutte le donne l’opportunità di sottoporsi a screening che possono salvare la vita. L’originale iniziativa, promossa dal Comune di Venezia in collaborazione con Ulss 3 Serenissima, Alilaguna, Lilt Venezia e Avapo, è stata presentata ieri a Ca’ Farsetti. Per tutto il mese di ottobre un battello Alilaguna, ricoperto con una pellicola rosa, colore simbolo della prevenzione del tumore al seno, girerà in laguna promuovendo il messaggio “Prevenzione è vita”. Cinque le tappe in programma per il Vaporetto rosa, tutte di lunedì: l’1 ottobre a San Zaccaria a Venezia (10-12.30 e 14.30-18.30), l’8 al Parco San Giuliano (10-12.30 e 14.30-18.30), il 15 alla Darsena di Marghera (10-12.30 e 14.30-18.30), il 22 a Burano (10-12.30) e Murano (14.30-18.30), il 29 al Lido (SME 10-12.30) e Pellestrina (14.30-18.30).

Al mattino medici specializzati daranno informazioni sulla prevenzione e sulle attività di screening offerte, mentre nel primo pomeriggio, dalle 14.30 alle 16, sarà attivo uno spazio dedicato alle più giovani per insegnare loro l’importanza di monitorare i cambiamenti del proprio corpo e per spiegare la tecnica dell’autopalpazione. Dalle 16.30 alle 18.30 infine il dottor Guido Papaccio, responsabile Breast Unit dell’ospedale all’Angelo di Mestre, effettuerà insieme al suo staff delle visite senologiche con il supporto di volontarie delle associazioni coinvolte nel progetto. Ad ogni tappa potranno essere visitate al massimo 25 donne. La prenotazione, obbligatoria, va fatta telefonando al 335 7892876 (dottoressa Marzia Carniato), dalle ore 10 alle 17, dal lunedì al venerdì.