Venezia, regina del Belgio colpita da ictus

10:58 – La regina Paola del Belgio (in foto) è stata colpita da un ictus stanotte mentre si trovava a Venezia. Sarà rimpatriata d’urgenza nel pomeriggio all’aeroporto militare di Melsbroek. È quanto riporta la rete pubblica belga Rtbf. Non è ancora chiara la gravità delle sue condizioni di salute. La moglie di re Alberto ha 81 anni. Il sovrano ha abdicato cinque anni fa in favore del figlio Filippo, sposato con la regina Matilde.

Il Palazzo reale del Belgio non si è ancora espresso ufficialmente ma, secondo l’emittente pubblica belga la situazione sarebbe sotto controllo. La sovrana negli ultimi anni ha avuto diversi problemi di salute. Si era infatti già sentita male una volta durante le vacanze in Italia nel 2015, a causa di un attacco di aritmia cardiaca. In seguito ha subito diverse fratture: prima una vertebra nel 2016, poi un’anca nel 2017. (Fonte: Ansa)