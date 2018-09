Verona, rapina in banca: clienti sequestrati per un’ora

Condividi

Pomeriggio di paura ieri per i dipendenti e alcuni clienti del Banco Bpm di via Sarpi a Verona. Due banditi a volto scoperto hanno fatto irruzione minacciando i presenti con un taglierino. All’interno dell’agenzia, oltre al direttore e a tre dipendenti, c’erano cinque clienti che sono stati rinchiusi in una stanza.

Come riporta Enrico Santi su L’Arena a pagina 15, i due banditi sono rimasti in banca per 45 minuti, costringendo un dipendente a fornire il codice della cassa automatica. Il bottino sarebbe di circa 100 mila euro. Una volta usciti i due, dall’accento meridionale, sono fuggiti a bordo di un’auto, forse guidata da una terza persona.

