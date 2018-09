VicenzaOro, oltre 20 mila visitatori da 117 Paesi

Condividi

Con oltre 20 mila visitatori, per il 40% provenienti dall’estero, la fiera VicenzaOro consolida la sua posizione di vetrina più prestigiosa e importante d’Europa. Il numero di Paesi presenti in fiera è salito a 117, confermando sempre di più il profilo internazionale del Salone internazionale della gioielleria e oreficeria organizzato da Italian Exhibition Group. L’edizione 2018 di VicenzaOro September, informa Ieg, ha registrato un boom dei visitatori provenienti dalla Cina, che salgono del 73% (effetto dell’abbassamento dei dazi di importazione) e una crescita consistente anche per gli Stati Uniti con un +23%. Stabili quelli provenienti dagli Emirati Arabi Uniti, così come quelli dei Paesi europei. Sono stati 1500 i buyer – tra cui i rappresentanti dei grandi department store americani e delle più importanti catene cinesi ed europee – e oltre 140 i giornalisti invitati a Vicenza durante i 5 giorni di manifestazione.