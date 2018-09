Avvocato multato sbotta: «voi non sapete chi sono». Poi investe vigile

Condividi

Lo hanno multato perchè aveva parcheggiato in divieto di sosta e lui è letteralmente andato fuori di testa. Protagonista di questa vicenda che si è svolta a Milano è un avvocato che ha minacciato i vigili colpevoli di avergli elevato la multa con frasi del tipo «voi non sapete chi sono. In Tribunale sono di casa, la multa me la annullo».

Uno dei due vigili l’avrebbe invitato a mantenere la calma: «se la multa c’è, vuol dire che la sua auto era parcheggiata in un luogo non consentito». Apriti cielo: l’uomo ha gettato la contravvenzione addosso alla pattuglia, è risalito a bordo della sua auto e ha investito uno dei due agenti. Il pubblico ufficiale ha riportato una contusione alla gamba e 4 giorni di prognosi. L’avvocato è stato denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Fonte: MilanoToday