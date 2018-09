Cani orfani: nasce prima “casa di riposo”. Ecco dove

Condividi

A Bracciano, alle porte di Roma, è nata la prima “casa di riposo” per cani orfani dopo la scomparsa dei loro padroni. Nata grazie all’onlus “Baffi d’argento“, è per il momento l’unica struttura che accoglie gli amici a 4 zampe rimasti da soli, regalando loro un po’ di compagnia. «Ci sono persone che muoiono e non hanno nessuno a cui affidare i loro cani, noi qui ci prendiamo cura di loro per non farli vivere nella tristezza – spiega l’etologa Daniela Salvi, ideatrice della struttura -. Attualmente ne abbiamo tre e altri tre sono in arrivo». I volontari si prendono cura degli animali malati, anche di solitudine, togliendoli dalla strada.

(Fonte: Tgcom24)

(Ph. Facebook – Baffi d’argento)