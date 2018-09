Ciclismo, è ufficiale: mondiale 2020 assegnato alla Svizzera

Condividi

17:32 – È definitivamente sfumato il sogno di ospitare i Mondiali di ciclismo 2020 a Vicenza. Oggi a Innsbruck (Austria), dov’è in corso fino a domenica il campionato mondiale 2018, l’Unione ciclistica internazionale (Uci) ha deciso la sede per la rassegna in programma fra due anni: la scelta è caduta sulla Svizzera, in particolare sui Cantoni francofoni del Vaud e del Vallese. Per il Paese elvetico, che ospitò il Mondiale su strada per l’ultima volta nel 2009 (a Mendrisio), si tratta dell’undicesima edizione. (Fonte: Ansa)

(Ph. Uci / Facebook)