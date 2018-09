Cina, anziana fatica ad attraversare: ecco cosa fa lo scooter [VIDEO]

Condividi

Sta facendo il giro del web il video della polizia di Hezhou, in Cina, che mostra un‘anziana signora alle prese con il traffico cittadino. A un certo punto un uomo in sella a uno scooter si mette di traverso alle macchine per bloccarle e facilitare il suo attraversamento. Il video è stato pubblicato sul social cinese Weibo. La vecchietta ha iniziato ad attraversare la strada mentre il semaforo era verde, ma, procedendo lentamente a causa di problemi di deambulazione, il semaforo è diventato giallo e poi rosso e la donna si è trovata alla prese con i mezzi pronti a scattare. Il gesto commovente dell’uomo in sella allo scooter ha impedito il peggio.