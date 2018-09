«Fondazione Arena, l’inerzia al potere»

Condividi

Linkedin email

Pubblichiamo la nota di Michele Bertucco, consigliere comunale di Verona e Sinistra in Comune sulla relazione inviata dalla Ragioneria generale dello Stato ai vertici della fondazione Arena

I rilievi della Corte dei Conti nei confronti della precedente gestione della Fondazione Arena sono noti da giugno e i fatti che li sottendono sono noti da anni. Stupisce che a fronte della gravità delle contestazioni mosse la questione sia finita all’ordine del giorno del Consiglio di Indirizzo soltanto in questi giorni. Ci voleva la lettera del Ragioniere Centrale dello Stato per smuovere il Sindaco, la dirigenza – che ci avevano assicurato essere fatta dei migliori sulla piazza – e un così prestigioso Consiglio di Indirizzo? Non vale la scusa che “tanto riguarda il passato“, perché degli errori/orrori della gestione Tosi-Girondini la Fondazione Arena sta continuando a pagare il prezzo, vanificando ogni giorno di più i sacrifici fatti dai lavoratori negli ultimi due anni, basti citare la palla al piede del Museo Amo, di fatto servito al Comune di Verona per trasferire su Fondazione Arena il debito contratto in occasione della smobilitazione del progetto di Polo Finanziario.

Alcuni di questi errori/orrori, come il rapporto incestuoso con l’organizzazione dei concerti extralirica, vengono perpetuati da questa amministrazione nell’ambito di rapporti opachi, per referenze vedere cosa sta accadendo in questi giorno col Camploy, di cui tutti sanno e nessuno dice nulla. Avanti di questo passo, lasciando che l’inerzia detti le decisioni strategiche per il futuro della Fondazione Arena, Sboarina passerà alla storia come il Sindaco che è riuscito là dove il suo predecessore aveva fallito: far dichiarare fallito il teatro all’aperto più grande del mondo.