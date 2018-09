Fuga di gas tossico: nuova diffida a Miteni

Condividi

Linkedin email

La Provincia di Vicenza ha inviato una nuova diffida alla Miteni di Trissino (Vicenza) per un serbatoio di gas, ordinandone la chiusura. Come scrive Cristina Giacomuzzo su Giornale di Vicenza a pagina 10, i carabinieri del Noe hanno segnalato venerdì scorso una fuga di acido fluoridrico anidro, un gas fortemente tossico. Ora la perdita è rientrata, ma alla Miteni si contesta il fatto che il gas non doveva nemmeno essere presente nel serbatoio, in quanto doveva essere chiuso da tempo. Inoltre pare che l’incidente non sia stato prontamente segnalato dall’azienda.