Campodarsego (Pd): bidella trovata morta in casa

A Campodarsego, in provincia di Padova, il cadavere di una donna di 53 anni è stato ritrovato all’interno della sua villetta dove viveva da sola. A dare l’allarme l’istituto scolastico dove lavorava come bidella che questa mattina non l’ha vista arrivare. Gli investigatori hanno trovato il corpo riverso a terra in una pozza di sangue.

La donna deceduta era Donatella Campagnaro. Dopo accertamenti più dettagliati il pm ha deciso di non iscrivere nessuno nel registro degli indagati. Prevale infatti l’ipotesi del malore. La donna sarebbe caduta a terra da sola sbattendo fortemente la testa Questo spiega il sangue. Poi cercando di ripulire sarebbe caduta di nuovo, svenendo, fino al decesso. (Fonte: Ansa 26/09 21:00)