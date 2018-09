“I vaccini possono uccidere”: cartellone choc dell’ex sportivo

Condividi

“I vaccini possono uccidere“. E’ questa la scritta che si può leggere su un grande cartellone eretto a Kansas City, in Missouri. L’autore è Nick Catone, ex lottatore americano, e il bambino nella foto è il figlio di un anno Nicholas morto nel sonno a causa. Secondo i genitori la causa del decesso sarebbe un vaccino anti-difterico.

La moglie di Nick Marjorie ha lavorato come infermiera per 12 anni e nel cartellone si possono leggere le sue parole: «come infermiera non l’avrei mai creduto fin quando mio figlio non è morto». L’autopsia non avrebbe rivelato alcun problema fisico del bambino e si parla di morte naturale. Ma i genitori rimangono convinti che ad uccidere il loro piccolo Nicholas sia stato il vaccino.

