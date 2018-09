Lotta all’evasione, idea del governo: lotteria degli scontrini

Condividi

Linkedin email

La lotta all’evasione fiscale passa per una lotteria degli scontrini. E’ l’idea del governo già inserita nella manovra di bilancio. Gli scontrini che diventano biglietti saranno avviati da luglio 2019 mentre la lotteria vera e propria inizierà il primo gennaio 2020. L’obiettivo è quello di spingere gli italiani a chiedere lo scontrino quando comprano qualcosa. Ma gli incentivi ci sono anche per i negozianti visto che parte della vincita andrà a chi ha emesso lo scontrino fortunato. Il cliente deve lasciare il codice fiscale al negoziante, il quale deve aver esercitato l’opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi. L’esercente deve anche trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati della singola operazione di acquisto con cui il contribuente partecipa alla lotteria degli scontrini.

Ma ci sono già le prime perplessità: la CNA, Confederazione nazionale artigianato, si chiede in che modo sarà possibile per il consumatore controllare che il negoziante abbia effettivamente trasmesso al fisco l’operazione. Anche se considera che «gli italiani amano il rischio: nel 2016 hanno speso in giochi 95 miliardi, il 4,4% del prodotto interno lordo, non molto di meno dei 135 miliardi per nutrirsi. Questo ecosistema potrebbe favorire un esito positivo, aiutando l’emersione di una parte di economia sommersa e, ma sarà da verificare, contribuendo a favorire la ripresa dei consumi». Nei Paesi che hanno già proposto questo tipo di lotteria (Cina, Taiwan, Portogallo, Grecia) le entrate fiscali sono effettivamente aumentate.

Fonte: Qui Finanza

Ph: Flickr lotarsan