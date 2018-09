Condividi

In attesa della manovra finanziaria del governo, con il ministro dell’economia Giovanni Tria che non vuole superare il 2% di deficit, mentre il vicepremier Luigi Di Maio insiste per arrivare al 2,4%, la borsa ha aperto in netto calo, con lo spread che invece ha toccato quota 244 punti.

A Piazza Affari di Milano si registrano perdite tra il 3 e il 3,5%. In calo anche le borse europee: Francoforte -0,65%, Parigi -0,32%, Londra -0,08.

(Fonte: Rainews)