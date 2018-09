Mondiali ciclismo addio, Finco: «colpa dell’ex ministro Lotti»

Condividi

«A smentire la senatrice Sbrollini sull’interesse del Governo Gentiloni per i mondiali di ciclismo a Vicenza, bastano i fatti: alla lettera in merito inviatagli dal presidente Zaia il 17 novembre 2017, il ministro Lotti non ha mai risposto. Magari la senatrice Sbrollini, essendo dello stesso partito di Lotti, è stata più fortunata: sarebbe un caso davvero singolare, ed istituzionalmente rilevante, che il ministro Lotti avesse risposto a lei e non a Zaia e al sindaco Variati». Lo afferma in una nota il capogruppo della Lega Nord in Consiglio regionale, Nicola Finco (in foto).

«Di fronte alle garanzie dell’attuale Governo e della Regione – aggiunge Finco -, la Federazione ciclistica ha risposto che queste sono arrivate fuori tempo massimo. Chissà, se avesse provveduto il precedente esecutivo o i tre di centrosinistra che l’hanno preceduto, invece di ignorare le lettere del governatore Zaia, magari oggi staremmo assistendo ai preparativi per i mondiali di Vicenza e non allo scaricabarile del PD che ancora una volta attacca chi è al Governo da tre mesi pur di nascondere 7 anni di inerzia».

