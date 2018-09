Mondiali ciclismo, opposizioni: «fallimento della “filiera leghista”»

Condividi

Opposizioni all’attacco di amministrazione comunale, Regione e governo, dopo la conferma della perdita del mondiale di Ciclismo 2020 a Vicenza. «Una sconfitta per tutta la città», per il consigliere comunale Raffaele Colombara di “Quartieri al centro” (in foto). «Vicenza e tutto il territorio provinciale perdono una opportunità unica e forse irripetibile. Sono mancati chiaramente un impegno ed una mobilitazione dal basso che sapesse coinvolgere la cittadinanza da parte del sindaco Rucco e dell’assessore allo sport Celebron».

Rincara la dose il capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale, Otello Dalla Rosa, che ricorda: «Salvini, accompagnato da Zaia, durante la campagna elettorale al sostegno di Rucco in Piazza delle Poste aveva chiaramente promesso: “Il Governo appoggerà la candidatura di Vicenza e del Veneto”. E invece la tanto decantata filiera non ha funzionato (funzionerà mai?). Comune, Regione e Governo nazionale si sono dimostrati corpi divisi e i mondiali di ciclismo vicentini sono stati trattati come questione di serie C».

Sulla stessa linea anche il capogruppo Pd in consiglio regionale, Stefano Fracasso. «Una storia surreale – afferma in una nota -, se pensiamo che bastava un’ulteriore garanzia di 2 milioni di euro per non lasciarsi sfuggire l’evento». Tutto questo, aggiunge, «a causa della negligenza della Regione Veneto e dell’amministrazione Rucco che non hanno fornito le necessarie garanzie alla Federazione Ciclistica Internazionale. Una sconfitta clamorosa che dimostra l’incapacità della Regione e del Comune di fare squadra: in campagna elettorale avevano garantito ai vicentini grandi risultati grazie alla filiera leghista, ma al primo banco di prova si sono già resi protagonisti di un vero e proprio disastro».