Mondiali ciclismo, Rucco: «persa occasione, ma coscienza a posto»

Condividi

Linkedin email

«Una brutta notizia per Vicenza. Abbiamo perso un’occasione straordinaria per la nostra città sotto il profilo sportivo, economico e di immagine». Il sindaco berico Francesco Rucco accoglie con amarezza la notizia della mancata assegnazione a Vicenza dei Mondiali di Ciclismo su strada 2020. «Noi – spiega il primo cittadino – abbiamo fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità sin da quel 2 giugno, quando il Ministro Salvini in piazza delle Poste assicurava che si sarebbe interessato della questione. E così è stato, con una prima fideiussione di 3,5 milioni di euro e la garanzia di una seconda, recente, di ulteriori 2,5 milioni di euro da parte del Governo. Abbiamo cercato in tutti i modi di porre rimedio all’inerzia del precedente Governo, ma purtroppo non è bastato. La coscienza di qualcun altro non è pulita come la nostra».

L’assessore comunale alle attività sportive Matteo Celebron (Lega Nord) punta il dito: «ereditavamo una situazione critica che il presidente della Federazione ciclistica italiana Di Rocco non ha saputo difendere e sostenere. Arrivavamo dopo ritardi conclamati e scadenze alle quali il Governo precedente, nonostante le richieste di Zaia e Variati, non ha mai fatto fede».