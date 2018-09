Moretti attacca Grillo: «faccia come Taverna, non parli più di vaccini»

Condividi

Linkedin email

«Forse la ministro Grillo dovrebbe seguire l’esempio della sua collega Paola Taverna: smetterla di parlare di vaccini, dato che non riesce a farlo con cognizione di causa. Togliere l’obbligo per l’esavalente è sbagliato e pericoloso. Non lo dice il Partito Democratico, lo dicono i pediatri». Così la consigliera regionale dem Alessandra Moretti commenta le dichiarazioni del ministro della Salute, favorevole a mantenere l’obbligo vaccinale per il morbillo, eliminandolo invece per l’esavalente.

«Ormai tutti i giorni sui vaccini si legge una cosa diversa, evidentemente al governo non basta il caos creato con l’autocertificazione. Ogni anno, purtroppo, ci sono bambini di pochi mesi che muoiono di pertosse, quasi un centinaio di vittime del tetano e 300mila contagi di Epatite B. In Italia senza un salto culturale, che però necessita di tempi lunghi, l’obbligo vaccinale rimane l’unica soluzione possibile. Sia d’esempio, in negativo, il Veneto: quando è stato tolto l’obbligo, i tassi di copertura sono calati rapidamente e in alcune aree sono scesi ben al di sotto della soglia di sicurezza. Il ministro Grillo si informi e ci ripensi».