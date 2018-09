Condividi

Una donna di Napoli millantava una specializzazione in chirurgia estetica, pubblicizzando i suoi servizi su Facebook. Non aveva però le specializzazioni adatte per farlo e pare che non fosse nemmeno una vera dottoressa. Operava a casa sua, in cucina. Il caso è stato scoperto da “Striscia la notizia“, che ha smascherato la donna. Il listino prezzi comprendeva dei ritocchi alle labbra a 150 euro, che con lo sconto arrivavano a 120.

(Ph Striscia la notizia)