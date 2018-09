Pfas, 5 attivisti indagati per flash-mob alla Miteni

Condividi

La procura di Vicenza ha notificato 5 avvisi di garanzia ad alcuni attivisti no-pfas che lo scorso 31 ottobre 2017 hanno manifestato davanti la Miteni di Trissino portando a un suo blocco, secondo loro più simbolico che altro. Come scrive Luca Fiorin su L’Arena a pagina 30, Alberto Peruffo, (in foto) uno degli organizzatori del flash mob, parla di «sit-in pensato ma sostanzialmente improvvisato, per cui appare eccessivo che sia stato avviato un procedimento giudiziario al posto di dare una semplice ammenda, anche perché in passato ci sono state spesso situazioni più decise che non sono nemmeno state sanzionate». Peruffo afferma inoltre che si tratterebbe di un «atto intimidatorio» nei suoi confronti, essendo uno dei più attivi contro l’inquinamento.