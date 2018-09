Rho (Mi), incendio in ricovero animali: carbonizzati 100 gatti

Condividi

Un incendio al ricovero per gatti “Dimensione Animale” di Rho (Milano) ha provocato una strage di animaletti: 100 gatti sono morti carbonizzati. I vigili del fuoco parlano di un cortocircuito al quadro elettrico come causa scatenante del rogo. Solo alcuni gatti sono sopravvissuti. Sui social è partita la gara di solidarietà per aiutare la struttura. «Grazie a tutti quelli che in queste ore stanno esprimendo la loro solidarietà e ci stanno offrendo aiuto – scrive “Dimensione animale” su Facebook -. Al momento abbiamo stallo per tutti i cani. Abbiamo bisogno di donazioni, cibo per gatti, coperte, piatti di plastica, acqua. Per favore non portate nulla in gattile. Abbiamo organizzato una raccolta davanti al Viridea di Rho sabato e domenica, oppure potete portare quello che potete presso la clinica veterinaria Anubis di Pogliano. IBAN” IT 42E0558420500000000018432″ intestato a dimensione animale rho».

(Fonte: Repubblica)

(Ph. Facebook – Lav Rho)