Treviso, arretrati non pagati: 28enne hackera ex ditta

Un 28enne di Villorba (Treviso) è stato indagato dalla polizia postale di Treviso e dalla procura di Venezia con l’accusa di accesso abusivo a sistema informatico. Come scrive Giorgio Barbieri su La Tribuna a pagina 25, il giovane hacker sostiene di averlo fatto per riscuotere uno stipendio arretrato non pagato, dopo mesi nei quali la ditta per cui aveva lavorato lo ignorava. A danno dell’ex datore di lavoro, che ora chiede 10 mila euro, dei veri e propri dispetti: file spostati, password cambiate e accessi bloccati.