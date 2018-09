Foa neo-presidente: «”Raiflix” e nuovi direttori tg»

Condividi

Il nuovo presidente della Rai Marcello Foa, dopo il via libera della commissione di vigilanza, ha parlato di questi due mesi, del suo passato e dei suoi progetti futuri per la tv di Stato e più grande industria culturale italiana. Dopo aver chiarito che lui non ha mai voluto offendere il presidente della Repubblica, nelle fasi precedenti alla formazioe del governo gialloverde, e ribadito che retwittare frasi di altre persone non significa condividere quelle idee, con riferimento al fatto che avrebbe dato spazio a fake news e “negazonisti” dell’11 settembre, Foa ha parlato del digitale e dei direttori dei telegiornali, che saranno cambiati. Foa ha parlato di “Raiflix“, con riferimento a Netflix, la piattaforma web dello streaming, riferendosi a una televisione che non sia più per un pubblico «over 50». Questa secondo il nuovo presidente è a battaglia più importante. Foa ha parlato inoltre di meritocrazia ribadendo che sarà il presidente di tutti e che il suo non è un mandato politico.

(Ph. Facebook – Marcello Foa)