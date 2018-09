Vicenza, accusa a scuola privata: «ci hanno sequestrate e offese»

Condividi

«Voi state qui e non uscite finché non pagate. Dovete tornare con la barca da dove siete venute». Queste le parole che i responsabili di un istituto privato di lingua inglese di Vicenza avrebbero rivolto a due sorelle tunisine. Le due giovani sarebbero state sequestrate per due ore all’interno della scuola perchè non avrebbero ancora pagato l retta.

«Nessuno ci ha mai offeso così in vita nostra», hanno spiegato in lacrime sporgendo denuncia. L’insegnante e la responsabile amministrativa, accusati di sequestro di persona e di esercizio arbitrario delle loro ragioni aggravati dalla finalità di odio razziale, hanno negato tutto: «non è mai accaduto nulla del genere».

Fonte: Giornale di Vicenza