Vicenza, dissequestrato lotto E a Borgo Berga

Il giudice Massimo Gerace ha dissequestrato il Lotto E di Borgo Berga, l’area a sud del nuovo tribunale (in foto il plastico del progetto) che era stata sigillata su suo provvedimento quasi tre anni fa, nell’ambito della maxi inchiesta per lottizzazione abusiva nell’area del Piruea ex Cotorossi. A meno di indicazioni dello stesso giudice – che si potranno leggere nelle motivazioni – torna così in vigore il vecchio piano che prevede la costruzione di 11 edifici, previsti nell’accordo fra Sviluppo Cotorossi e Comune. Il sequestro del lotto E, sollecitato dal procuratore Antonino Cappelleri, si basava sulla consulenza dell’architetto Federico Verderi, che sosteneva fra l’altro la mancanza di una valutazione sulla compatibilità idraulica del piano.

A maggio, la difesa di Sviluppo Cotorossi aveva sottolineato che quelle risultanze erano state smentite dai suoi consulenti. Per la difesa, pertanto, non occorreva una nuova valutazione, in quanto la variante del 2009 «era una variante ad un piano urbanistico attuativo, il Piruea, e non una variante ad uno strumento urbanistico generale». I sigilli del 2015 vennero posti per evitare il rischio di allagamenti in un’area troppo cementificata, rischio oggi non più ravvisato.