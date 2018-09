Banco Bpm, Fratta Pasini: «esame coscienza su banche venete»

Condividi

Linkedin email

Il presidente di “Banco Bpm“, istituto creditizio con sede a Verona, terzo in Veneto, Carlo Fratta Pasini, (in foto) in un’intervista al direttore Paolo Possamai pubblicata sul Mattino di Padova di oggi a pagina 14, ha parlato del crac delle ex banche popolari venete. Secondo Fratta Pasini «è necessario fare un esame di coscienza. Abbiamo avuto la grande ambizione d’essere protagonisti a casa nostra. Non ha funzionato». Sul tema della riforma delle banche invece pensa che non fosse necessaria: «poteva bastare l’autorità di mercato, non serviva nemmeno una riforma, ma quando le riforme arrivano e reggono il vaglio della Corte Costituzionale, significa che qualche problema l’avevamo. Forse – conclude Possamai – non abbiamo avuto il coraggio di capire che la governance non declinava davvero i principi di cooperazione: si è preso dal cesto della cooperazione quello che faceva comodo».

(Ph. Facebook – Ufficio Stampa Federcasse Bcc credito cooperativo)