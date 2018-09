Belgio, multa incredibile: con piccola berlina viaggiava a 914 km/h

Condividi

Multa incredibile in Belgio dove un’auto sarebbe stata beccata, secondo il verbale della polizia di Auderghem, nella regione di Bruxelles, alla velocità, udite udite di ben 914 km/h (ma di fatto ridotta a Km/h 859,16 considerando la decurtazione del 5% applicata). E la cosa ancora più incredibile è che il mezzo non è nemmeno un bolide ma una piccola berlina.

L’autista, di nazionalità lussemburghese, ha ammesso di aver superato un po’ il limite dei 70 km/h previsti ma non si aspettava di certo di dover andare davanti ai giudici per difendersi per tale eccesso di velocità. Ha già pagato la multa ma allo stesso tempo ha avviato una procedura con il suo avvocato per contestare l’errore della polizia. La foto della sanzione è stata postata su Twitter sulla pagina LaMeuse_be.