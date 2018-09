Bonisoli: «migranti come piante esotiche, possono diventare infestanti»

Condividi

Alberto Bonisoli, ministro della Cultura, durante un incontro a Palermo usa una metafora per commentare l’integrazione dei migranti. «Quando una pianta arriva da fuori ha bisogno di tempo per acclimatarsi. Probabilmente nel nostro Paese questo spazio non è stato sufficiente. Abbiamo delle situazioni di disagio e di paura nei territori di gente che non ha ancora capito il cambiamento che sta accadendo e come affrontarlo. La cultura può essere un modo per facilitare e accelerare questa modalità di acclimatamento. Tenete conto che quando arrivano queste specie da fuori, se non c’è un processo artificiale che regola questo acclimatamento, la specie diventa infestante portando degli effetti negativi. Qui invece vogliamo che attraverso la diversità, che è una ricchezza, si giunga ad un’ulteriore ricchezza che è la crescita del tessuto sociale e della qualità della vita»

A margine del convegno, Bonisoli alla domanda di una giornalista «lei dentro ha parlato di piante infestanti riferendosi a specie non autoctone. Secondo lei il fenomeno è questo oggi?» risponde: «il rischio che sia così c’è. Immagini di vivere in un quartiere urbano dove nel giro di poco tempo si ritrova a vivere in mezzo a persone che non conosce, che parlano un’altra lingua e che hanno abitudini completamente diverse. E parlo di alcune periferie urbane che conosco personalmente. Il dialogo interculturale può aiutare a superare queste situazioni».

Fonte: Huffingtonpost