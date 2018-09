Borgo Berga, Rucco: «stop costruzioni, confronto con privati»

Condividi

«Lì si è costruito abbondantemente, è il caso non si edifichi più». Il sindaco di Vicenza Francesco Rucco (in foto) interviene con queste parole sul dissequestro del lotto E di Borgo Berga. «Secondo gli ultimi sviluppi – ravvisa rucco -, i privati potrebbero procedere sulla base dei vecchi permessi». Di qui la necessità «di un confronto con la proprietà per una soluzione che sia diversa dalla costruzione. Riteniamo, infatti, che lì si sia già edificato abbastanza. Ora si tratta di ragionare con la proprietà per capire cosa si può fare dal punto di vista amministrativo per il mantenimento dell’area a verde».

Come ricorda Laura Pilastro sul Giornale di Vicenza pagina 16, un paio d’anni fa lo stesso amministratore di Sviluppo Cotorossi, Paolo Dosa, aveva aperto a tale possibilità: «se ci saranno le condizioni per una rinegoziazione siamo disponibili a ragionarci su», aveva detto, puntualizzando che «se una delle due parti è interessata a variare il contratto deve chiederlo all’altra».