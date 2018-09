Campo Marzo, pulizia straordinaria: 15 siringhe e cocci vetro

Condividi

Linkedin email

Sono state una quindicina le siringhe trovate ieri mattina in Campo Marzo, per lo più nei cestini e fra le siepi, dagli uomini di Aim Ambiente nel corso della pulizia straordinaria dei 130 mila metri quadrati di parco che precedono l’ingresso in centro storico per chi arriva dalle stazioni dei treni e dei bus, oltre che diverse bottiglie e cocci di vetro. Lo rende noto in un comunicato il Comune di Vicenza. «Campo Marzo deve tornare ad essere un’area pulita e vivibile» ha dichiarato il sindaco Francesco Rucco durante il sopralluogo effettuato in mattinata, affiancato dalla consigliera Loredana Zezza Bocchese e dal direttore di Aim Ambiente Ruggero Casolin.

«Per questo stiamo agendo su più fronti – ha proseguito Rucco – non solo quindi azioni di contrasto allo spaccio con azioni come il presidio fisso della polizia locale e l’intensificazione dei controlli da parte delle forze dell’ordine in generale, ma anche recupero del decoro urbano, oltre ad attività di prevenzione e di intervento sul territorio dal punto di visto sociale, attualmente allo studio con l’Ulss». Il sindaco ha annunciato anche che toglierà la siepe sul lato di viale Eretenio, il punto dove si concentrano maggiormente le attività di spacciatori e tossici e dove sono state rinvenute la siringhe.