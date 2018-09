DiBattistaFueraYa, campagna social dal Messico: «fascista, via»

Condividi

«Attenzione, questo signore, Alessandro Di Battista, sta viaggiando per il Centroamerica facendo reportage e foto sui processi di resistenza. Si presenta come un cooperante di sinistra, ma in realtà è il leader del M5S, partito italiano che sta al governo, che sostiene posizioni fasciste e razziste contro migranti africani, asiatici e latinoamericani».

Il messaggio, partito dal Messico, è diventato virale in America Latina con l’hashtag #dibattistafueraya (“Di Battista via subito”). Le comunità zapatiste del Chiapas e gli attivisti che le sostengono, non avrebbero gradito il fatto che Di Battista si sia presentato come semplice cooperante, mentendo sulla sua reale attività e sulla sua affiliazione politica.