Dietrofront Onu: niente bollino nero su dieta mediterranea

L’Onu ha deciso di non comminare alcuna sanzione all’Italia, né tassare i prodotti ricchi di grassi e zuccheri, collegati a malattie cardiovascolari e diabete. Quest’estate era stato lanciato l’allarme, temendo che, a seguito delle dichiarazioni dell’Oms venisse colpita la dieta mediterranea causando un danno al comparto agroalimentare italiano. Il consigliere regionale e presidente della Commissione Sanità Fabrizio Boron (Zaia Presidente) commenta positivamente il dietrofront dell’Onu, che ha deciso di non dare il bollino nero alla dieta mediterranea, preferendo puntare su campagne di sensibilizzazione a favore dell’attività fisica. «Avevamo lanciato l’allarme in pieno luglio, non appena gli organi di stampa avevano fatto trapelare la notizia che l’ONU e l’OMS stavano cercando di inserire i prodotti che costituiscono la spina dorsale della dieta mediterranea nella “black list” degli alimenti pericolosi» dichiara Boron in una nota.

«L’assemblea delle Nazioni Unite ha fatto retromarcia e ha tolto il veto sul cibo italiano, una decisione che è arrivata grazie all’intervento decisivo dell’attuale governo e alla mobilitazione generale che ha avuto il Veneto – prosegue Boron – tra i protagonisti nella difesa del comparto agroalimentare. La guardia deve rimanere alta: i signori delle lobby e delle multinazionali miliardarie che cercano di sostituire i prodotti naturali con la chimica- conclude il consigliere – sappiano che l’agroalimentare italiano non si tocca».