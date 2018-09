Edilizia scolastica, il vostro istituto è sicuro? Ecco come scoprirlo

Condividi

Un crollo ogni quattro giorni di scuola, tre scuole su quattro senza agibilità statica, solo una su venti in grado di resistere ad un terremoto e più di 2 su 5 sono in zona a rischio sismico elevato. Questi sono solo alcuni dei dati che emergono dal XVI Rapporto sulla sicurezza delle scuole, presentato oggi a Roma da Cittadinanzattiva che sottolinea però come siano cresciuti gli investimenti per la manutenzione degli edifici scolastici: si parla in media di 50 mila euro ad edificio per interventi di manutenzione ordinaria e di 228 mila euro per quelli straordinari anche se il divario fra le varie realtà regionali è notevole.

Anche il Miur ha aggiornato l’Anagrafe dell’edilizia scolastica in Italia: su un patrimonio, in capo agli enti locali, di 40.151 edifici ‘attivi’ – solo il 53,2% delle strutture possiede il certificato di collaudo statico. Mentre il 53,8% non ha quello di agibilità e abitabilità e il 59,5% non ha quello di prevenzione incendi. In pratica, una scuola su 2 non è a posto con le norme sulla sicurezza. Ma come fare a capire se la scuola dei propri figli è sicura? Non è facile saperlo ma non impossibile. Il sito skuola.net ha elaborato una breve guida che spiega come entrare in possesso di queste informazioni.

Conservazione delle strutture scolastiche statali

Possiamo richiedere l’accesso agli atti amministrativi in base alla legge n.241/1990 (e successive modificazioni) che prevede che ogni soggetto (pubblico o privato) che ha un interesse diretto alla conoscenza dei contenuti di un documento amministrativo può chiedere di accedere all’atto che contiene quelle notizie.Nella fattispecie, i genitori dell’alunno possono richiedere di sapere quali certificazioni possiede la scuola (agibilità, stabilità, ecc.) e ogni altro dettaglio riguardante il rispetto delle procedure amministrative. Una domanda che può essere inoltrata (in forma scritta ma anche orale) alla segreteria d’istituto. E che deve avere risposta entro 30 giorni dalla richiesta (con l’eventuale rifiuto che deve essere motivato).

Anagrafe degli edifici scolastici

Un’alternativa è consultare l’Anagrafe dell’edilizia scolastica. Il ministero dell’Istruzione ha diffuso un database con tutte le informazioni sugli edifici che ospitano i ragazzi (clicca qui per vedere). Basterà andare alla voce “Certificazioni e documenti relativi alla sicurezza” e scaricare il file con i dati, in cui ci sarà l’elenco dei certificati posseduti da ogni istituto. Anche qui, però, la praticità non è la caratteristica principale. Si tratta di un archivio pensato per chi lavora con gli open data, che richiede alcune elaborazioni informatiche prima di essere leggibile. Skuola.net ha perciò convertito il documento per renderlo immediatamente consultabile. L’importante è avere sotto mano il codice meccanografico della scuola e del singolo edificio (facilmente reperibile dal sito internet della scuola).

Portale Scuola in chiaro

E’ un portale gestito dal Miur in cui le istituzioni scolastiche caricano qualsiasi tipo di dato: dal profilo degli alunni a quello del personale, dai servizi presenti (palestre, mense, laboratori, ecc.) alla didattica, dal contesto geografico ai trasporti, dal riscaldamento all’impianto elettrico. Immancabile, perciò, un approfondito capitolo sull’edilizia scolastica: età e origine degli edifici, tipo di strutture, dati catastali, stato di conservazione, interventi di manutenzione (già effettuati o da effettuare), accessibilità. Mancano, però, le cose più importanti: le certificazioni. Inoltre, la compilazione del questionario è compito delle scuole. Una sorta di autocertificazione, che potrebbe discostarsi dagli atti ufficiali.