Elettricità e gas, aumenti da ottobre: ecco quanto si pagherà in più

Condividi

Linkedin email

L’Autorità per l’energia ha annunciato nuovi aumenti per le tariffe di elettricità e gas dal primo ottobre. La luce costerà il 7,6% in più (pari a 32 euro all’anno), mentre il metano salirà del 6,1% (+61 euro). L’ultimo aumento era avvenuto a luglio: 6,5% per la luce e all’8,2% per il gas. A pesare su questi rincari sono le materie prime energetiche.

Quindi per l’elettricità la spesa (al lordo tasse) per la famiglia-tipo, nel tempo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, sarà di 552 euro, con una variazione del +6,1% rispetto ai 12 mesi dell’anno precedente. Per quanto riguarda la bolletta del gas la spesa sarà di circa 1.096 euro, con una variazione del +5,9% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente.

Fonte: Tgcom24