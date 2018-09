Hacker minaccia Zuckerberg: «ti cancello l’account Facebook»

Condividi

Un hacker taiwanese ha annunciato di voler cancellare il profilo Facebook di Mark Zuckerberg. Una vera sfida al fondatore del social network che Chang Chi-yuan intende trasmettere in diretta domenica prossima… su Facebook! L’informatico di Taiwan si guadagna da vivere come hacker “white hat“, ovvero andando a caccia di falle informatiche di software e piattaforme in cambio di premi e ricompense in denaro.

Il 24enne è piuttosto noto in patria, dove ha partecipato a vari programmi tv, e prima di prendere di mira Facebook ha già rivendicato attacchi – non verificati – ad Apple e Tesla. Per ora, dal quartier generale di Menlo Park non sono arrivate risposte ufficiali. Appuntamento a domenica, alle 18 ora locale, per scoprire se l’hacker riuscirà nell’impresa di beffare Zuckerberg sul suo campo da gioco.

Fonte:Repubblica

(Ph. Frederic Legrand – COMEO / Shutterstock)