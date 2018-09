Lupo ucciso in Lessinia, Lac: «bracconieri sicuri di impunibilità»

Condividi

«Troppe volte i bracconieri si sentono sicuri di impunibilità, come se potessero porsi al di sopra delle leggi valide per tutti gli altri cittadini». Sono queste le parole che sceglie la Lega per l’abolizione della caccia (Lac) per commentare l’uccisione a fucilate di un lupo in Lessinia nei giorni scorsi. «La sua uccisione non può essere ignorata: occorre indagare ed individuare il/i responsabili per sottoporli a procedimento giudiziario. E’ necessario, come affermato dal Ministro dell’ambiente Sergio Costa, che le pene sul bracconaggio siano inasprite e che si proceda con un’attenta prevenzione dei reati contro l’ambiente e gli animali».

«In sedi istituzionali, non al bar dove chiunque ha diritto al suo momento di stupidità, abbiamo ascoltato, con comprensibile raccapriccio, rappresentanti di alcune associazioni di categoria affermare che “se all’eliminazione dei lupi non ci pensa l’amministrazione, ci penseremo noi!” – continua Lac -. Ovviamente il bracconaggio è un reato grave: incoraggiare/inneggiare al commettere reati è già commettere un reato. Illudere le persone che sparando si risolve il problema della convivenza con lupi e orsi, in pratica eliminandoli e non ascoltando, umilmente, chi ha già anni di esperienza in questo senso, non è buona amministrazione. In Lessinia alcuni allevatori sono soddisfatti di vivere in un territorio ricco di biodiversità e la presenza dei lupi diviene un vantaggio in ambito di interesse turistico. Quello che occorre non sono i fucili spianati ma la corretta comunicazione documentata su solide basi scientifiche e il supporto tecnico e puntuale agli allevatori, compresi rapidi e congrui risarcimenti evitando, ovviamente, azioni illecite su predazioni fasulle sempre possibili».

«La convivenza tra gli uomini, le loro attività economiche e da diporto e la presenza di animali selvatici, compresi lupi e orsi, è possibile. Gli orsi, i lupi e tutti gli animali selvatici sono i nostri vicini di casa e meritano rispetto. L’umanità non è padrona del mondo ma solo una parte dei suoi abitanti: noi siamo parte della biodiversità. Ci consideriamo Homo Sapiens Sapiens, razionali, colti e intelligenti e sarebbe bello comportarsi di conseguenza. Non è vero che gli animali si riproducono senza fine, nessun animale lo fa, anche in assenza di predatori. I lupi si assestano su un numero che dipende dal territorio e dalle risorse che offre, raggiunto quel numero di gruppi familiari, formati da 6/7 individui in cui solo la coppia dominante si riproduce, essi scacceranno gli eventuali altri lupi intrusi e il numero di famiglie si manterrà stabile. Ciò che si riproduce in modo esponenziale è solo la violenza e le false notizie dell’uomo – conclude Lac -. Se si lascia aperta la strada alla disinformazione e all’ignoranza non c’è scampo per i lupi, gli orsi, la biodiversità, il pianeta e in definitiva per la salute di noi tutti».