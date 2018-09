Manovra, Moscovici: «Ue potrebbe respingerla»

Condividi

Il commissario Ue agli Affari economici Pierre Moscovici commenta in un’intervista lo sforamento del deficit a 2,4% previsto nella prossima manovra finanziaria dell’Italia. «Rispettare le regole non è per noi, ma è per loro – ha detto Moscovici – perché quando un paese si indebita, si impoverisce. Rilanciare quando c’è un debito molto alto, finisce per ritorcersi contro chi lo fa. Se gli italiani continuano a indebitarsi, cosa succede? Il tasso di interesse aumenta, il servizio del debito diventa maggiore. Gli italiani non devono sbagliarsi: ogni euro in più per il debito è un euro in meno per le autostrade, per la scuola, per la giustizia sociale». Il commissario ha anche ventilato l’ipotesi di sanzioni all’Italia e che la Commissione Europea respinga la manovra.

(Fonte: Huffingtonpost)