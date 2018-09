«Meduna di Livenza (Tv): amianto in ex Cdm, bonifica immediata»

Condividi

Il consigliere regionale del Partito Democratico e vicepresidente della commissione Ambiente Andrea Zanoni ha presentato ieri un’interrogazione sull’ex stabilimento Cdm di Meduna di Livenza (Treviso). Lo riporta lo stesso Zanoni in una nota, denunciando la «copertura in eternit, materiale contenente amianto, in gran parte danneggiata, circa 2800 metri quadri a ridosso di scuole e abitazioni». «Quali misure- chiede Zanoni – ha intenzione di prendere la Regione, visto che il problema si protrae da anni?».

«La situazione – prosegue il consigliere – è peggiorata nel luglio 2016 quando una tromba d’aria avrebbe provocato anche la caduta di alcuni pezzi della copertura di eternit in un giardino privato e in uno scolastico. Tramite Google Earth è facile per tutti, sindaca compresa, vedere lo stato di gravissimo degrado, tra lastre rotte, sbriciolate e pezzi di eternit sparsi ovunque. A una cinquantina di metri dai tetti di amianto del sito in questione si trovano la scuola media ‘G. Girardini’ con sei classi per un totale di circa 125 alunni e la scuola elementare ‘San Pio X’ con sette sezioni e circa 160 studenti. La palestra comunale è a una trentina di metri, mentre a 300 metri c’è la scuola materna comunale con altri 60 bambini. Il sito inoltre è circondato da centinaia di abitazioni residenziali – evidenzia Zanoni – . E con l’amianto non si scherza. Voglio sottolineare come le attuali normative sulla tutela della salute impongano per i casi di grave degrado dei tetti in amianto come quello della Cdm l‘immediata bonifica. Vista la situazione a Meduna di Livenza – conclude Zanoni -, Arpav ha svolto le indagini per rilevare la presenza di fibre di amianto aerodisperse?».