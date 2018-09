Mondiali ciclismo, Veneto umiliato. Ecco i responsabili

Condividi

Il comitato promotore vicentino ci ha messo cinque anni di lavoro, per portare i Mondiali di ciclismo del 2020 a Vicenza. E invece è finita che, in sole due settimane, la Svizzera è riuscita a far cancellare dalla Unione Ciclistica Internazionale una assegnazione all’Italia già decisa dal 19 settembre 2017, e senza nemmeno predisporre il meticoloso dossier che dovrebbe corredare una candidatura.

Ma è stata presentata davvero questa fantomatica candidaturaelvetica dei Cantoni di Vaud e Valais, apparsa dal nulla solo a fine agosto? Tutta la vicenda infatti è stata gestita ad Aigle nella non-ufficialità, è trapelata solo a mezzo di indiscrezioni e interviste, e fino al 27 settembre non c’era stato nemmeno un comunicato ufficiale. È forte e fondato quindi il sospetto che tutta la operazione sia stata condotta in emergenza dalla UCI nella (fondata) convinzione che la Federciclismo italiana non sarebbe riuscita a rispettare nemmeno l’ennesimo termine per completare la candidatura con le garanzie economiche richieste.

Francamente non si può dare torto all’ente internazionale, che a questo punto evidentemente non si è più fidato. È una vergogna che l’Italia non sia riuscita a portare in tempo al Comitato Direttivo di Innsbruck la fidejussione di 5,5 milioni, che doveva essere depositata già dodici mesi fa. È stato un fallimento sotto tutti i profili: sportivo, politico, istituzionale.

Gli unici che hanno lavorato bene e che di più non potevano fare sono stati i promotori vicentini, che ci hanno pure rimesso di tasca loro nel far fronte alle spese di presentazione della candidatura. L’unica cosa che forse avrebbero potuto fare già un anno fa, quando è stato chiaro che lo Stato non avrebbe dato le garanzie, era trovarle nel privato. Una mission impossible? Forse no, considerate le dimensioni del business e la prevedibile redditività per gli investitori. In fondo è quello che sta pensando di fare il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, per la candidatura alle Olimpiadi invernali 2026 in caso di mancato sostegno pubblico.

La nota più clamorosa della bocciatura della candidatura Vicenza-Veneto sta nel fallimento della filiera politica (tutta di marca Lega-centrodestra) che collega la city host alla Regione e al Governo. La giunta del sindaco Rucco è partecipata dal partito di Salvini così come la guida del Veneto e l’uomo del governo designato a seguire la candidatura è il sottosegretario leghista con delega allo sport Giancarlo Giorgetti. Come è riuscito a fallire questo gruppo di potere monomarca? È davvero un mistero.

Perché intanto Giorgetti ha stanziato una fidejussione di soli 3,5 milioni pur sapendo benissimo che era insufficiente? Perché Zaia è praticamente caduto dalle nuvole quando proprio il suo collega di partito Giorgetti gli ha rifilato all’ultimo momento l’onere di mettere a disposizione il conguaglio? Perché Rucco e il suo assessore allo sport Matteo Celebron (segretario cittadino della Lega!) non sono andati di persona a Roma a pretendere da Salvini il rispetto degli impegni presi pubblicamente nel famoso comizio in campagna elettorale? Perché non hanno replicato a Giorgetti, che aveva chiamato in causa anche il Comune, dicendo che non poteva certo essere l’amministrazione cittadina a trovare le garanzie che mancavano? «Faremo tutto il possibile» è stata l’unica cosa che sono riusciti a dichiarare. Un po’ vago.

Gli interrogativi sul fiasco della candidatura italiana investono anche l’area sportiva. È inspiegabile il contraddittorio comportamento del presidente della Federazione Ciclistica Renato Di Rocco, che è anche vicepresidente della UCI, il quale in un primo momento è stato accusato di appoggiare l’intenzione dell’allora ministro dello Sport Luca Lotti di favorire una candidatura dell’Emilia, poi si è battuto fattivamente per ottenere dall’Unione Ciclistica ben tre rinvii della scadenza della presentazione della fidejussione e infine, in dirittura finale, è stato il primo ad annunciare che la candidatura italiana era spacciata.

E il presidente del Coni, Giovanni Malagò? Almeno ufficialmente non ha mosso un dito per aiutare Vicenza, forse troppo coinvolto nel gioco suicida fra Piemonte Lombardia e Veneto che sta contemporaneamente portando al fallimento anche della candidatura italiana alle Olimpiadi 2026. Malagò potrebbe in realtà aver scelto di impegnarsi su questa per lui più importante chance, di cui comunque potrebbe beneficiare anche il Veneto di Zaia.

E proprio il governatore è la vittima numero uno della bocciatura di Vicenza e della sua Regione. Zaia ha prima perso la candidatura di Cortina ai Mondiali di sci del 2019, ora ha perso quella per i Mondiali di ciclismo 2020, e c’é il forte rischio che vada male anche quella per il 2026. Forse è ora che si prenda una pausa.

