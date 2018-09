Montebelluna (Tv), troppe distrazioni: no smartphone in classe

Condividi

Il liceo Veronese di Montebelluna (Treviso) ha deciso di vietare l’uso dei cellulari agli studenti per tutta la durata della giornata scolastica. Come scrive Andrea Dossi su La Tribuna a pagina 13, la dirigente Rosita De Bortoli in una circolare annuncia che, contro le distrazioni, d’ora in avanti i ragazzi dovranno depositare gli smartphone in un contenitore “blindato” prima delle lezioni e lo potranno riavere solo alla fine di tutte le ore.