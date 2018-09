Nasce senza pene, a 45 anni fa sesso per la prima volta: poi il dramma

Condividi

Andrew Wardle è nato senza pene a causa di una rara condizione chiamata estrofia vescicale. L’uomo, grazie a vari interventi che gli sono costati 50 mila sterline, era riuscito a farsi trapiantare un pene bionico. Un percorso travagliato, come racconta The Sun, visto che per creare l’organo è stato necessario estrarre dei tessuti di pelle dal braccio e fare tanta riabilitazione. E non solo. Prima di affrontare il rapporto vero e proprio ha dovuto testare la funzionalità del suo pene ogni mattina e ogni sera lasciandolo in erezione per 20 minuti.

Finalmente, a 45 anni, Andrew è riuscito a consumare il suo primo momento di intimità con la sua fidanzata. Tutto sembrava essere andato per il verso giusto fino a quando l’uomo non è collassato sul pavimento. Subito soccorso, Andrew è rimasto privo di sensi in ospedale per 5 giorni. I medici sono stati costretti a togliergli la cistifellea. Alcuni fonti spiegano che questo svenimento potrebbe essere stato dovuto ad un’altra patologia.

Ph: Blick am Abend