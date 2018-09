Pfas, Miteni: «interventi su scarichi, stop a produzione»

Condividi

Linkedin email

Miteni sospende la produzione. Lo ha comunicato la stessa azienda di Trissino (Vicenza) al centro della vicenda Pfas, con una lettera alla Provincia. Miteni spiega che il blocco di una serie di strutture di sicurezza degli scarichi «di fatto comporta la fermata di tutte le attività produttive del sito». Lo stop – come scrive Luca Fiorin su L’Arena a pagina 33 – durerà per il tempo necessario alla sistemazione e al collaudo di pozzi e canalette.

«Data la tipologia di attività condotta, tale sospensione non può essere immediata, ma necessita degli adeguati tempi tecnici per l’esaurimento delle reazioni chimiche attualmente in corso». L’azienda in una nota diffusa ieri chiede che «tutte le ispezioni e indagini vengano fatte con la presenza di Arpav e di tutti gli altri enti che si ritenga di coinvolgere, al fine di accelerare i tempi e avere tutti la certezza della situazione».

(Ph. Miteni Informa)