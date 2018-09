Pojana (Vi), investimento in centro paese: morte due sorelle 80enni

Condividi

Linkedin email

Alle ore 10.50, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Matteotti a Pojana Maggiore (Vicenza) per l’investimento di due pedoni da parte di un’auto: decedute due sorelle anziane del posto ultraottantenni. All’arrivo sul posto dei vigili del fuoco le due donne erano già state dichiarate morte dal personale medico del Suem 118. Dopo i rilievi la squadra ha provveduto ad estrarre le donne da sotto la Volkswagen Polo. Illeso, ma sotto shock l’autista 74enne anche lui del posto. La polizia locale ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.