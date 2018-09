Popolari, “manovra del popolo”: 1,5 miliardi per soci truffati

Condividi

Linkedin email

Ieri sera il governo ha raggiunto un’intesa sul Def, che darà il via alla prossima manovra finanziaria. È infatti arrivato l’ok per portare il debito al 2,4%. Lo hanno annunciato gli stessi esponenti del Movimento 5 Stelle in una nota congiunta dei deputati della Camera. Anche il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede in diretta su La7 a “Piazza Pulita” ha confermato l’intesa. I parlamentari sono scesi in piazza per festeggiare, prendendosi anche i complimenti a distanza di Alessandro Di Battista. Il vicepremier Luigi Di Maio ha parlato di «manovra del popolo» che tra le varie misure comprende, oltre al reddito di cittadinanza e al superamento della legge Fornero con la cosiddetta «quota 100» per le pensioni, anche 1,5 miliardi di risarcimento ai soci truffati dalle banche fallite, comprese le ex popolari venete Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza. «Oggi è cambiata l’Italia – ha commentato Di Maio – non vince il governo, vincono i cittadini». Come anticipato dal sottosegretario all’economia Massimo Bitonci, il fondo di ristoro per i truffati dalle banche è stato ampliato grazie a conti e polizze dormienti.

(Ph. Facebook – Luigi Di Maio)