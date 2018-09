Uccide ex moglie nel Veneziano: «quel giorno sono morto anch’io»

Condividi

«Sono morto anch’io quel giorno, meriterei di essere buttato via». Sono queste le parole di Antonio Ascione, pizzaiolo reo confesso dell’omicidio della ex moglie Maria Archetta Mennella (in foto), accoltellata e uccisa nel sonno il 23 luglio del 2017 a Musile di Piave nel Veneziano.

Bisognerà attendere il 4 di ottobre per conoscere la sentenza di primo grado del processo. Il pubblico ministero, dott. Raffaele Incardona, ha chiesto l’ergastolo per l’imputato, contestandogli l’omicidio pluriaggravato dalla premeditazione, dai futili motivi, dal vincolo di parentela e dalla minorata difesa per aver aggredito e accoltellato l’ex moglie quando era a letto che dormiva, e dunque impossibilitata ad opporre un’adeguata difesa. Non solo: il sostituto procuratore ha contestato al 45enne pizzaiolo torrese anche l’ulteriore reato di minacce, sempre aggravate, per aver minacciato di morte l’ex moglie con un coltello pochi giorni prima del misfatto, che avrebbe perpetrato proprio con questa modalità, come comprovato da alcuni whatsapp scambiati con la figlia. E, altro aspetto di assoluta rilevanza ai fini della pena, il Pm ha chiesto che non gli vengano riconosciute le attenuanti generiche.

Alla richiesta dell’ergastolo si è associato anche l’avvocato professor Alberto Berardi, del Foro di Padova, che assiste i familiari di Maria Archetta in collaborazione con Studio 3A, e ha richiesto come risarcimento trecentomila euro per ciascuno dei due figli, duecentomila euro per la mamma, e centomila per ognuno dei cinque fratelli. Dal canto suo Ascione continua a ripetere di non sapere cosa sia successo quel giorno. Il suo difensore ha contestato la premeditazione e ha parlato di “raptus“, pur ammettendo la pesante prova a carico dei massaggi telefonici, così come ha eccepito su alcune delle aggravanti, chiedendo invece le generiche.